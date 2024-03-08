Його призначення на посаду, згідно з відповіддю структури, відбулося на початку березня. Зазначимо, що Тимошенко пішов з держорганів ще рік тому.

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Нова посада Тимошенка

Кирило Тимошенко отримав посаду у Міністерстві оборони України. У відповіді на запит NV структура повідомила, що ексзаступник Єрмака з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова. Підставою став відповідний наказ.

Зазначається, що напрямком роботи Тимошенка стане робота з комунікаціями.

Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану,

– зазначають в Міноборони.

Додамо! 24 Канал намагається сконтактуватися з Міноборони для підтвердження інформації.

Що відомо про Тимошенка