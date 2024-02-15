Як пише OBOZ.UA, у НАЗК встановили, що зазначений транспортний засіб використовувався як підмінний, поки службова автівка Тимошенка перебувала на ремонті.

19 вересня 2022 року "Автобаза державними управліннями справами" отримала від Управління державної охорони Chevrolet Tahoe, яке закріпили за колишнім водієм Тимошенка.

Автомобіль задіювався для робочих поїздок включно до 2 листопада 2022 року, доки на ремонті перебувала службова Toyota Camry Тимошенка, йдеться у відповіді НАЗК на інформаційний запит OBOZ.UA.

В подальшому Chevrolet Tahoe, який був переданий американською стороною як гуманітарна допомога на потреби прифронтових регіонів, передали за призначенням на баланс Херсонської обласної військової адміністрації.

Раніше ексзаступник голови ОП Кирило Тимошенко заявляв, що Печерський суд Києва задовольнив його позов до НАЗК про спростування претензій.