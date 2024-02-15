Как пишет OBOZ.UA, в НАПК установили, что указанное транспортное средство использовалось как подменное, пока служебная машина Тимошенко находилась на ремонте.

19 сентября 2022 года "Автобаза государственными управлениями делами" получила от Управления государственной охраны Chevrolet Tahoe, которое закрепили за бывшим водителем Тимошенко.

Автомобиль задействовался для рабочих поездок вплоть до 2 ноября 2022 года, пока на ремонте находилась служебная Toyota Camry Тимошенко, говорится в ответе НАПК на информационный запрос OBOZ.UA.

В дальнейшем Chevrolet Tahoe, который был передан американской стороной как гуманитарная помощь на нужды прифронтовых регионов, передали по назначению на баланс Херсонской областной военной администрации.

Ранее экс-заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявлял, что Печерский суд Киева удовлетворил его иск к НАПК об опровержении претензий.