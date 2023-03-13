Китай перейменував міста Росії на своїй карті: чи варто непокоїтись Кремлю
Днями сайт китайського уряду показав затверджену карту із сусідніми російськими територіями, на якій 8 населених пунктів назвали китайськими топонімами. З'явилися припущення, що Владімір Путін уже буквально продає власні території Китаю.
Однак все може мати набагато простіше поясненя. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
Дивіться також Хабаровськ пропонують називати по-китайськи: Пекін може готуватись до інтеграції Сибіру
Політтехнолог зауважив, що насправді китайські назви цих міст мають своє означення, наприклад, місто Владивосток з китайської назви перекладають як "затока морських огірків".
Можливо, це своєрідний переклад
Шейтельман припустив, що назви деяких російських міст вже давно були в китайській мові.
Він вважає, що ці міста росіяни здавна знають. Адже якщо стояти в Хабаровську на березі Амура, навпроти можна побачити назву найближчого китайського міста. Так само і китайці, які стоять на березі Амура бачать Хабаровськ і можуть його якось називати, перекладати на свій манер.
Це їхні звичні назви, цілком не обов'язково, що мовиться про територіальні претензії,
– пояснив Шейтельман.
Що означають китайські назви російських міст
- Згідно з повідомленням Asia Times, ці російські території колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.
- Коротко про перейменування: Владивосток знову називається Хайшенвай, а острів Сахалін – Куедао. Також гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ – Болі, Уссурійськ – Шуанченцзи.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив росіян через карту з китайськими назвами російських регіонів. Він зауважив, що "безмежне партнерство" між Росією і Китаєм "стерло межі".