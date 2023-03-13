Китай перейменував міста Росії на своїй карті: чи варто непокоїтись Кремлю

Днями сайт китайського уряду показав затверджену карту із сусідніми російськими територіями, на якій 8 населених пунктів назвали китайськими топонімами. З'явилися припущення, що Владімір Путін уже буквально продає власні території Китаю.

Однак все може мати набагато простіше поясненя. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог зауважив, що насправді китайські назви цих міст мають своє означення, наприклад, місто Владивосток з китайської назви перекладають як "затока морських огірків".

Можливо, це своєрідний переклад

Шейтельман припустив, що назви деяких російських міст вже давно були в китайській мові.

Він вважає, що ці міста росіяни здавна знають. Адже якщо стояти в Хабаровську на березі Амура, навпроти можна побачити назву найближчого китайського міста. Так само і китайці, які стоять на березі Амура бачать Хабаровськ і можуть його якось називати, перекладати на свій манер.

Це їхні звичні назви, цілком не обов'язково, що мовиться про територіальні претензії,

– пояснив Шейтельман.

Шейтельман про взаємини Росії та Китаю: дивитись відео