Китай переименовал города России на своей карте: стоит ли беспокоиться Кремлю
На днях сайт китайского правительства показал утвержденную карту с соседними российскими территориями, где 8 населенных пунктов назвали китайскими топонимами. Появились предположения, что Владимир Путин буквально продает собственные территории Китая.
Однако все может иметь гораздо проще объяснение. Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Политтехнолог отметил, что на самом деле китайские названия этих городов имеют свое определение, например, город Владивосток с китайского названия переводят как "залив морских огурцов".
Возможно, это своеобразный перевод
Шейтельман предположил, что названия некоторых российских городов уже давно были в китайском языке.
Он считает, что эти города россияне издавна знают. Ведь если стоять в Хабаровске на берегу Амура, напротив можно увидеть название ближайшего китайского города. Так же и китайцы, стоящие на берегу Амура видят Хабаровск и могут его как-то называть, переводить на свой манер.
Это их привычные названия, совершенно не обязательно, что говорится о территориальных претензиях,
– объяснил Шейтельман.
Что означают китайские названия российских городов
- Согласно сообщению Asia Times, эти российские территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными.
- Кратко о переименовании: Владивосток снова называется Хайшенвай, а остров Сахалин – Куэдао. Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Сословный хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (т.е. Внешний хребет Синань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потролил россиян через карту с китайскими названиями российских регионов. Он отметил, что "безграничное партнерство" между Россией и Китаем "стерло пределы".