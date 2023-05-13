Китай починає кастинг на спадкоємця Путіна: хто є фаворитом Пекіна

Невдовзі спецпредставник Китаю відвідає європейські країни, зокрема Польщу. Найімовірніше, це потрібно для того, щоб зондувати ситуацію.

Китайці розуміють, що Польща – один з наших найбільших союзників. Крім того, вона межує з Білоруссю – це теж важливий момент. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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Гра з Європою

Для Китаю у найближчій перспективі, зокрема зважаючи на стан здоров'я Алєксандра Лукашенка, ситуація у Білорусі стратегічно важлива. Не менш важлива, ніж ситуація у Росії.

Зявилася інформація, що у 20-х числах травня Міхаіл Мішустін поїде до Шанхаю. До речі, його особисто запросив сам Сі Цзіньпін.

В мене таке відчуття, що Китай вже починає кастинг. Він дивиться, хто може бути спадкоємцем Путіна. І Мішустін вже є одним з фаворитів. Це технократ, Китай це влаштовує. Це людина, яка не має великого впливу у путінському оточенні,

– припускає політолог.

Китай може надати підтримку, і це буде вагомо. Як підкреслив Фесенко, це принципово нова ситуація, раніше нічого подібного не було. У 2000 році, коли Єльцин призначав на роль свого наступника Путіна, Китаю було не до Росії. А зараз вже Китай впливає на центральноазійські країни. 16 травня відбудеться саміт "Китай – Центральна Азія" у Пекіні.

Фактично, Китай стає опікуном Центральної Азії замість Росії. Росія відходить на другий план. По Росії активно працюватимуть. Білорусь теж під впливом Китаю,

– наголосив Фесенко.

Відтак турне китайського спецпредставника означає зондаж ситуації у Європейському Союзі. Зараз це стосується війни між Україною та Росією, але це окрема цілеспрямована гра з різними європейськими країнами.

Фесенко про візити китайського спецпредставника: дивіться відео

Що відомо про турне