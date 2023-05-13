Китай начинает кастинг на наследника Путина: кто фаворит Пекина
Вскоре спецпредставитель Китая посетит европейские страны, в том числе Польшу. Скорее всего, это необходимо для того, чтобы зондировать ситуацию.
Китайцы понимают, что Польша – один из наших самых больших союзников. Кроме того, она граничит с Беларусью – это тоже немаловажный момент. Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко.
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Игра с Европой
Для Китая в ближайшей перспективе, в частности, учитывая состояние здоровья Александра Лукашенко, ситуация в Беларуси стратегически важна. Не менее важна, чем ситуация в России.
Появилась информация, что в 20-х числах мая Михаил Мишустин отправится в Шанхай. Кстати, его лично пригласил сам Си Цзиньпин.
У меня такое чувство, что Китай уже начинает кастинг. Он смотрит, кто может быть наследником Путина. И Мишустин уже один из фаворитов. Это технократ, Китай это устраивает. Это человек, у которого нет большого влияния в путинском окружении,
– предполагает политолог.
Китай может оказать поддержку, и это будет весомо. Как подчеркнул Фесенко, это принципиально новая ситуация, раньше ничего подобного не было. В 2000 году, когда Ельцин назначал на роль своего преемника Путина, Китаю было не до России. А теперь уже Китай влияет на центральноазиатские страны. 16 мая состоится саммит "Китай – Центральная Азия" в Пекине.
Фактически Китай становится опекуном Центральной Азии вместо России. Россия уходит на второй план. По России будут активно работать. Беларусь тоже под влиянием Китая,
– подчеркнул Фесенко.
Следовательно, турне китайского спецпредставителя означает зондаж ситуации в Европейском Союзе. Сейчас это касается войны между Украиной и Россией, но это отдельная целенаправленная игра с разными европейскими странами.
Фесенко о визитах китайского спецпредставителя: смотрите видео
Что известно о турне
- Китай отправляет специального посла в Украину, европейские страны и Россию. Турне начнется в понедельник, 15 мая.
- Посол Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию, Россию.
- В Пекине заявили, что представитель правительства отправляется с целью обсуждения "политического урегулирования" войны в Украине. Правда, в Китае ее продолжают называть "украинским кризисом".