Нові економічні угоди між Китаєм і Росією вже підписані попри критику Заходу, – Reuters

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін відвідав Китай, і дві країни підписали угоди про поглиблення економічного співробітництва. Там він заявив, що відносини між Пекіном та Москвою як ніколи міцні.

Угоди підписали у Пекіні 23 травня. Нові договори помічник прем'єра Китаю Лі Цян та Мішустін підписали невдовзі після саміту G7, де тісні стосунки між Китаєм та Росією не були тепло прийняті Заходом.

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Які угоди підписали Китай та Росія

Війна в Україні триває вже другий рік, і Росія все сильніше відчуває на собі тиск західних санкцій, саме тому вона почанає сильніше покладатися на співробітництво з КНР. Тільки за квітень 2023 року рівень експорту китайської продукції у Росію зріс на 153% порівняно з тим самим періодом роком раніше.

Сьогодні відносини між Росією і Китаєм знаходяться на безпрецедентно високому рівні,

– повідомив Мішустін під час візиту до Пекіну.

Згідно з угодами, Росія планує ще сильніше поглибити співпрацю з Китаєм у сферах спорту, експорту сільськогосподарських товарів та торгівлі послугами.

"Китай готовий співпрацювати з Росією для реалізації спільного співробітництва між двома країнами, і просування прагматичного співробітництва в різних сферах може вивести його на новий рівень", – заявив помічник прем'єр-міністра Китаю Лі Цян.

Очікується, що цьогоріч через підписані угоди російські енергетичні поставки до Китаю зростуть на 40%. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вже повідомляв раніше, що поглиблення стосунків з Китаєм є стратегічним курсом Москви.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Михайло Мішустін – найважливіший російський чиновник, що відвідав Китай. Під час візиту до Пекіну російський прем'єр-міністр зустрічався з не тільки з Лі Цяном, а й з Сі Цзіньпіном. Нагадаємо, у березні 2023 року Сі Цзіньпін приїздив з візитом до Москви та проводив переговори з своїм "дорогим другом" Путіним.

Після закидів Заходу щодо недоречності посилення стосунків між країнами на тлі вторгнення Росії до України Сі Цзіньпінь заявив, що відносини їхніх країн не порушують міжнародних норм, а Китай має право співпрацювати з тим, ким забажає. Також китайський президент заявив, що взаємини між КНР та Росією не стосуються третіх країн, зокрема і України.

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