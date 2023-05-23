Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Китай грає серйозно і його потрібно сприймати відповідно. Подібну думку про роль Пекіна висловив журналіст Олексій Печій.

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"Китай у такий спосіб демонструє свою великодержавну самостійність. Мовляв, "нам тут не мають вказувати, що і як робити". Вони схоже реагували на інші пропозиції, які лунали раніше", – пояснив Фесенко.

Політолог наголосив, що Пекін розпочав свою мирну місію та буде її продовжувати. Однак не варто чекати швидких результатів – їх буде дуже важко досягнути.

Китай може стримувати Росію

У заявах "Великої сімки" на Китай покладають певні очікування. Він може принаймні стримувати Росію від подальших агресивних дій, якщо не тиснути на неї.

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Україна має дипломатичний тил

"Захід демонструє підтримку "формули миру" Зеленського. І це важливо для нас. Ми маємо міцний тил і у військово-технічному сенсі, і в дипломатичному", – зазначив Фесенко.

Політолог додав, що тому не може бути ситуації, коли Китай чи хтось іще нав'язуватиме якісь свої мирні пропозиції. Україна відстоюватиме свої позиції.

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