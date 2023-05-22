Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбив підсумки саміту G7, а також розповів, чому поїздка Зеленського у Хіросіму викликала обурення у Пекіна. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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Головний результат для України після саміту G7

Варто почати з короткого огляду важливих для України висновків саміту G7. Сьогодні стали відомі нові подробиці щодо коаліції винищувачів для України.

Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Відповідно, бойові літаки невдовзі мають прибути до Києва. Він підтримав рішення G7 і додав, що постачання винищувачів може стати вирішальним у цій війні.

Заява Борреля прозвучала після того, як президент США Джо Байден схвалив план, якого вже кілька місяців вимагає президент Володимир Зеленський щодо посилення потенціалу української армії за допомогою західних літаків.

Програма передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, у тому числі F-16, після того, як Вашингтон дозволив європейським союзникам експортувати цей тип літаків, а також розпочати навчання.

США роздумують, чи передавати Україні свої винищувачі

Однак у Білому домі додали, що Джо Байден ще не вирішив – чи передаватимуть літаки США зі своїх запасів, чи це зроблять європейські партнери. Втім, така заява лише підкреслює, що наразі зважується та кількість літаків, які готові передати європейці, і якщо цього буде недостатньо, то Вашингтон погодить і пряму передачу винищувачів.

Чому це так? Річ у тім, що ніхто вже на Заході не боїться спровокувати Росію. І всі заяви про те, що західна зброя не повинна використовуватися для атаки по території Росії, вже почали носити суто формальний характер.

Напередодні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що рішення Америки підтримати навчання українських пілотів на F-16 та інших сучасних винищувачах нібито свідчить про те, що вона "ніколи не була зацікавлена ​​в мирі". А ще цей Антонов додав, що всім же відомо, що інфраструктури для використання F-16 в Україні немає, немає і необхідної кількості пілотів і обслуговуючого персоналу.

А отже, на його думку, винищувачами F-16 будуть керувати американці, але видавати це за управління літаками українцями. Це звісно смішно, але це те, що Кремль транслює росіянам.

Втім, варто розуміти, що заява посла Росії у США повторює слова заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко, який вирішив попередити країни Заходу про "величезні ризики" для них, якщо Україні нададуть винищувачі F-16.

Ми бачимо, що країни Заходу досі дотримуються сценарію ескалації. Це несе величезний ризик для них самих. У будь-якому випадку це буде враховано в усіх наших планах, і ми маємо всі необхідні засоби для досягнення поставлених цілей,

– сказав він.

І от після таких заяв Джо Байден відверто висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16. Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них – так, це ризик".

Загалом же президент Зеленський зазначив, що під час саміту G7 Україна була справді почесним учасником. Він наголосив, що світ дійсно чує позицію України. А також підтримує в питаннях захисту; гарантій безпеки; повернення всіх територій; повернення всіх людей, що були забрані в полон чи депортовані; справедливості та реалізації формули миру.

Що стосується реалізації формули миру, то Зеленський закликав вже у липні провести великий міжнародний саміт миру, де наші партнери могли б предметно почати реалізовувати всі 10 пунктів формули миру від України. І от сьогодні Данія оголосила, що вона з радістю прийме такий саміт у себе.

Україні хочуть запропонувати "ізраїльську модель" гарантій безпеки

Щодо гарантій безпеки, то тут також є цікава деталь. Зокрема, видання The Wall Street Journal запевняє, що після саміту G7 країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль.

Головним гарантом можуть стати США. У виданні зазначають, що підготовку ізраїльської моделі гарантій безпеки для України підтвердив президент Польщі Анджей Дуда та низка неназваних західних чиновників.

За інформацією джерел журналістів, концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Окрім того, відомо, що США мають стати головним гарантом безпеки України, однак доєднатися до гарантій можуть також Велика Британія, Німеччина і Франція. Угоду про безпеку, яка ґрунтується на Київському безпековому договорі, планують підписати вже на саміті НАТО у липні.

Варто додати, що якщо спиратися на ізраїльську модель гарантій безпеки, то варто розуміти, що Ізраїль не є членом НАТО і союзники Альянсу не зобов'язані заступатися за країну у разі війни.

Угода між Ізраїлем і США передбачає, що Вашингтон зобов'язаний надати військову допомогу країні в розмірі 38 мільярдів доларів у період з 2019 по 2028 рік. При цьому у випадку з Україною, такі гарантії безпеки можуть бути чинними до фактичного вступу України в НАТО.

Однак такий перебіг подій дуже сильно не подобається Росії та Китаю. З Росією в принципі все зрозуміло, вона намагається просто прив'язати себе до Китаю. Наприклад, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров розкритикував G7 за те, що вони потурали "власній величі" з порядком денним, спрямованим на "стримування" Росії та Китаю.

Чому Китай обурився візиту Зеленського на саміт G7

Втім, варто поговорити про позицію Китаю. Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на участь президента Зеленського у саміті G7, заявило, що "українська криза", а саме так вони називають війну, має бути вирішена виключно шляхом діалогу.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що, мовляв, візит Зеленського в Японію не відповідає китайському баченню вирішення конфлікту.

За логікою Китаю, G7 мали б спонукати Зеленського до переговорів, а не надавати літаки та гарантії безпеки. І тут питання виходить далеко за межі лише України.

У спільній заяві G7 мова йде про те, що Китай наразі мобілізував своїх дипломатів для того, аби покращити зв'язки з Європою. Одним з таких кроків є робота спецпредставника Китаю Лі Хуея, який спочатку відвідав Київ, а далі поїхав Європою, аби просувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією.

Але намагання Китаю балансувати призводить до того, що до його позиції не дуже то й прислухаються. Адже пропозиція Китаю полягає в тому, аби просто припинити вогонь, а не вивести всі російські війська з території України. З чим не згодні ні Україна, ні Європа. Тим паче це суперечить мирному плану України.

Тож, зараз, коли минув саміт G7 і коли стало зрозуміло, що все ж лідери цивілізованого світу стоять на боці української формули миру, а не китайських пропозицій переговорів, Пекін почав лютувати, адже всі його спроби зблизитися з Європою можуть провалитися.

Зокрема, на G7 було озвучено прагнення зменшити ризики у відносинах з Китаєм. І от Китай вирішив відігратися на Японії.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії в Пекіні, щоб висловити протест щодо "ажіотажу навколо проблем, пов'язаних з Китаєм" на саміті країн "Великої сімки". За його словами, Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7, щоб очорнити Китай.

Чому країни Африки зацікавлені у мирних переговорах України та Росії

З іншого боку, на тлі спроб Китаю все ж всадити Україну та Росію за стіл переговорів приміряти роль миротворців на себе вирішили і лідери африканських країн.

Хоча тут варто одразу зазначити – вони прагнуть вирішити ще й суто власні проблеми, які пов'язані з війною Росії проти України. Зокрема, делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою.

Однією з цілей є "ініціювання мирного процесу". Але, все ж лідери Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії першочергово планують під час переговорів порушити питання з приводу того, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями за експорт добрив, яких потребує Африка.

Окрім того, африканські лідери також обговорять питання полегшення проходження більшої кількості зернових вантажів з України в умовах війни й можливість обміну полоненими.