Журналист 24 Канала Алексей Печий подвел итоги саммита G7, а также рассказал, почему поездка Зеленского в Хиросиму вызвала возмущение у Пекина. Более подробно читайте дальше в материале.

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Главный результат для Украины после саммита G7

Следует начать с краткого обзора важных для Украины выводов саммита G7. Сегодня стали известны новые подробности о коалиции истребителей для Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16. Соответственно, боевые самолеты вскоре должны прибыть в Киев. Он поддержал решение G7 и добавил, что поставки истребителей могут стать решающими в этой войне.

Заявление Борреля прозвучало после того, как президент США Джо Байден одобрил план, который уже несколько месяцев требует президент Владимир Зеленский по усилению потенциала украинской армии с помощью западных самолетов.

Программа предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16, после того, как Вашингтон разрешил европейским союзникам экспортировать этот тип самолетов, а также начать обучение.

США раздумывают, передавать ли Украине свои истребители

Однако в Белом доме добавили, что Джо Байден еще не решил – будут ли передавать самолеты США из своих запасов или это сделают европейские партнеры. Впрочем, такое заявление лишь подчеркивает, что сейчас обсуждают количество самолетов, которые готовы передать европейцы, и если этого будет недостаточно, то Вашингтон согласует и прямую передачу истребителей.

Почему это так? Дело в том, что никто уже на Западе не боится спровоцировать Россию. И все заявления, что западное оружие не должно использоваться для атаки по территории России, уже начали носить сугубо формальный характер.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Америки поддержать обучение украинских пилотов на F-16 и других современных истребителях якобы свидетельствует, что она никогда не была заинтересована в мире. А еще этот Антонов добавил, что всем известно, что инфраструктуры для использования F-16 в Украине нет, а также нет и необходимого количества пилотов и обслуживающего персонала.

Следовательно, по его мнению, истребителями F-16 будут руководить американцы, но выдавать это за управление самолетами украинцами. Это, конечно, смешно, но это то, что Кремль транслирует россиянам.

Впрочем, следует понимать, что заявление посла России в США повторяют слова заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, решившего предупредить страны Запада об "огромных рисках" для них, если Украине предоставят истребители F-16.

Мы видим, что страны Запада до сих пор придерживаются сценария эскалации. Это чревато огромным риском для них самих. В любом случае это будет учтено во всех наших планах, и мы имеем все необходимые средства для достижения поставленных целей,

– сказал он.

И вот после таких заявлений Джо Байден откровенно высмеял россиян, заявлявших о "колоссальном риске" от того, что Вашингтон передаст Украине истребители F-16. Байдена спросили, что он думает о заявлении россиян, что поставка F-16 Украине приведет к "колоссальным рискам", на что тот ответил: "Для них – да, это риск".

В целом президент Зеленский отметил, что во время саммита G7 Украина была действительно почетным участником. Он подчеркнул, что мир действительно слышит позицию Украины. А также поддерживает в вопросах защиты; гарантий безопасности; возвращение всех территорий; возвращение всех людей, забранных в плен или депортированных; справедливости и реализации формулы мира

Что касается реализации формулы мира, Зеленский призвал уже в июле провести большой международный саммит мира, где наши партнеры могли бы предметно начать реализовывать все 10 пунктов формулы мира от Украины. И вот сегодня Дания объявила, что она с радостью примет такой саммит у себя.

Украине хотят предложить "израильскую модель" гарантий безопасности

Что касается гарантий безопасности, то здесь также есть интересная деталь. В частности, издание The Wall Street Journal уверяет, что после саммита G7 страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности наподобие той, которая есть у Израиля.

Главным гарантом могут стать США. В издании отмечается, что подготовку израильской модели гарантий безопасности для Украины подтвердил президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

По информации источников журналистов, концепцию израильской модели для Украины разработали еще в 2022 году руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Кроме того, известно, что США должны стать главным гарантом безопасности Украины, однако присоединиться к гарантиям могут также Великобритания, Германия и Франция. Соглашение о безопасности, основанное на Киевском договоре безопасности, планируют подписать уже на саммите НАТО в июле.

Следует добавить, что если опираться на израильскую модель гарантий безопасности, то следует понимать, что Израиль не является членом НАТО и союзники Альянса не обязаны вступаться за страну в случае войны.

Соглашение между Израилем и США предусматривает, что Вашингтон обязан предоставить военную помощь стране в размере 38 миллиардов долларов в период с 2019 по 2028 год. При этом в случае с Украиной такие гарантии безопасности могут действовать до фактического вступления Украины в НАТО.

Однако такое течение событий очень сильно не нравится России и Китаю. С Россией в принципе все ясно, она пытается просто привязать себя к Китаю. Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал G7 за то, что они потакали "собственному величию" с повесткой дня, направленной на "сдерживание" России и Китая.

Почему Китай возмутился визитом Зеленского на саммит G7

Впрочем, следует поговорить о позиции Китая. Министерство иностранных дел Китая, реагируя на участие президента Зеленского в саммите G7, заявило, что "украинский кризис", а именно так они называют войну, должен быть разрешен исключительно путем диалога.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что, мол, визит Зеленского в Японию не соответствует китайскому видению разрешения конфликта.

По логике Китая, G7 должны подтолкнуть Зеленского к переговорам, а не предоставлять самолеты и гарантии безопасности. И здесь вопрос выходит далеко за пределы только Украины.

В совместном заявлении G7 речь идет о том, что Китай мобилизовал своих дипломатов для того, чтобы улучшить связи с Европой. Одним из таких шагов является работа спецпредставителя Китая Ли Хуэя, который сначала посетил Киев, а дальше поехал по Европе, чтобы продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.

Но попытка Китая балансировать приводит к тому, что к его позиции не очень-то прислушиваются. Ведь предложение Китая состоит в том, чтобы просто прекратить огонь, а не вывести все российские войска с территории Украины. С чем не согласны ни Украина, ни Европа. Тем более, что это противоречит мирному плану Украины.

Сейчас, когда прошел саммит G7 и когда стало ясно, что все же лидеры цивилизованного мира стоят на стороне украинской формулы мира, а не китайских предложений переговоров, Пекин начал злиться, ведь все его попытки сблизиться с Европой могут провалиться.

В частности, на G7 было озвучено стремление снизить риски в отношениях с Китаем. И вот Китай решил отыграться на Японии.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем" на саммите стран "Большой семерки". По его словам, Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7, чтобы очернить Китай.

Почему страны Африки заинтересованы в мирных переговорах Украины и России

С другой стороны, на фоне попыток Китая все-таки усадить Украину и Россию за стол переговоров примерить роль миротворцев решили и лидеры африканских стран.

Хотя здесь следует сразу отметить – они стремятся решить еще и сугубо собственные проблемы, связанные с войной России против Украины.

В частности, делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и Москвой.

Одной из целей является "инициирование мирного процесса". Но все же лидеры Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии в первую очередь планируют во время переговоров поднять вопрос о том, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых нуждается Африка.

Кроме того, африканские лидеры также обсудят вопросы облегчения прохождения большего количества зерновых грузов из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными.