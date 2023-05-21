Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Зеленский мог участвовать в саммите онлайн
Президент приехал на саммит лидеров стран G7, чтобы разблокировать некоторые вопросы.
Заранее мы понимали, что мне нужно приехать, чтобы был подходящий результат. Мы нашли возможность быть здесь и разблокировать некоторые вопросы. Они важны,
– заметил Зеленский.
По словам главы государства, его участие в саммите не является неожиданностью.
"Я был приглашен принять участие в заседании "Семерки", но участие могло бы быть онлайн. Участие офлайн неожиданно из-за мер безопасности и из-за того, что были, кроме "Семерки", привлечены на поля саммита другие государства, с которым очень важно, чтобы у Украины состоялись встречи", – объяснил украинский лидер.
Он подытожил, что часть разговора касалась обсуждения вопросов относительно Украины и других сложных ситуаций в мире. Однако нашему государству уделили большое внимание.
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Участие Владимира Зеленского в саммите G7
- Президент Украины 20 мая прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в саммите G7. В этот день он встретился с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, с которым обсудил поддержку Украины.
- Кроме того, глава государства обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вопрос вступления Украины в ЕС. В свою очередь, во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моде Зеленский пригласил его страну присоединиться к украинской формуле мира.
- Утро 21 мая президент начал с выступления на сессии саммита G7 и общения с лидерами стран "Большой семерки".
- Позже Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом. В частности, они говорили о тренировках украинских пилотов в Соединенных Штатах.
- Также украинский лидер разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.