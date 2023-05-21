Про це український лідер заявив під час пресконференції, яку транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський міг брати участь в саміті онлайн
Президент приїхав на саміт лідерів країн G7, щоб розблокувати деякі питання.
Заздалегідь ми розуміли, що мені потрібно приїхати, щоб був відповідний результат. Ми знайшли можливість бути тут і розблокувати деякі питання. Вони важливі,
– зауважив Зеленський.
За словами глави держави, його участь у саміті не є несподіванкою.
"Я був запрошений взяти участь в засіданні "Сімки", але участь могла б бути онлайн. Участь офлайн несподівана через заходи безпеки й через те, що були, окрім "Сімки", залучені на поля саміту інші держави, з яким дуже важливо, щоб в України відбулися зустрічі", – пояснив український лідер.
Він підсумував, що частина розмови стосувалася обговорення питання щодо України та інших складних ситуацій у світі. Проте нашій державі приділили велику увагу.
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Участь Володимира Зеленського в саміті G7
- Президент України 20 травня прибув до Японії, щоб взяти участь у саміті G7. Цього дня він зустрівся з лідерами Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини, з якими обговорив підтримку України.
- Окрім цього, глава держави обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем питання вступу України до ЄС. Своєю чергою, під час зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Зеленський запросив його країну доєднатися до української формули миру.
- Ранок 21 травня президент розпочав з виступу на сесії саміту G7 та зі спілкування з лідерами країн "Великої сімки".
- Пізніше Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Зокрема, вони говорили про тренування українських пілотів в Сполучених Штатах.
- Також український лідер розмовляв з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо.