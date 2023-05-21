Про це український лідер заявив під час пресконференції, яку транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Продовжуємо наступальні дії, – генерал Сирський відвідав передову на Бахмутському напрямку

Зеленський міг брати участь в саміті онлайн

Президент приїхав на саміт лідерів країн G7, щоб розблокувати деякі питання.

Заздалегідь ми розуміли, що мені потрібно приїхати, щоб був відповідний результат. Ми знайшли можливість бути тут і розблокувати деякі питання. Вони важливі,

– зауважив Зеленський.

За словами глави держави, його участь у саміті не є несподіванкою.

"Я був запрошений взяти участь в засіданні "Сімки", але участь могла б бути онлайн. Участь офлайн несподівана через заходи безпеки й через те, що були, окрім "Сімки", залучені на поля саміту інші держави, з яким дуже важливо, щоб в України відбулися зустрічі", – пояснив український лідер.

Він підсумував, що частина розмови стосувалася обговорення питання щодо України та інших складних ситуацій у світі. Проте нашій державі приділили велику увагу.

Варто прочитати Це його розчаровує, – Зеленський сказав, чому не зустрівся з президентом Бразилії

Участь Володимира Зеленського в саміті G7