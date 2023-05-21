На оприлюднених кадрах помітна дружня атмосфера. Замість довгих столів, які так любить бункерний диктатор Путін, Президент України сидить пліч-о-пліч з лідерами G7.

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Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами G7

Зауважимо, що на відео невеликий столик з чашками. За ним впритул один до одного сидять та спілкуються президент Франції Емануель Макрон, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та, звичайно ж, український лідер.

Кожне рішення для захисту України – робить нашу перемогу ближчою. Дякую всім нашим партнерам і союзникам за підтримку,

– наголосив Володимир Зеленський.

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