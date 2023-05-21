Глава держави зустрівся з лідерами союзних держав. Зеленський розповів, що з разом з партнерами Україна досягла такого рівня співпраці, який забезпечує повагу до демократії, міжнародного права та свободи.

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Зеленський зустрівся з лідерами G7

У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії.

– йдеться у повідомленні.

Однак, за словами президента, демократія потребує більшого. На його думку, Україні потрібне очевидне глобальне лідерство демократії.

"Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею", – додав Зеленський.

Президент зустрівся з лідерами G7: дивіться відео

Український лідер наголосив, що кожне рішення для захисту України – робить нашу перемогу ближчою.

Зеленський на саміті G7: дивіться відео

"Марафон зустрічей" Зеленського

Під час саміту Зеленський провів зустрічі з низкою світових лідерів. Зокрема, глава держави мав розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Посадовці обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного: подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.



Президент висловив вдячність Канаді за надану допомогу, однак наголосив, що зараз настав критичний момент для нас та для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги.

Окрім цього, український лідер зустрівся на саміті з президентом Індонезії Джоко Відодо. У ході розмови Зеленський поінформував свого колегу про перебіг бойових дій в Україні, акцентував увагу на обстрілі цивільної інфраструктури.

Також глава держави закликав сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей. Обговорили реалізацію української формули миру.