Це підтверджує опублікований робочий графік глави Білого дому. Ба більше, відома не лише дата, але й час, коли лідери України та США зустрінуться.

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"О 14:15 (08:15 за київським часом – 24 Канал) президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським… Хіросіма, Японія", – мовиться у документі.

Про що можуть говорити Зеленський та Байден

ЗМІ пишуть, що Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським може оголосити багатомільйонну військову допомогу Україні. Мовиться про новий пакет допомоги від США на суму 375 мільйонів доларів.

Пакет включатиме більше:

артилерійських снарядів,

бронетехніки та протитанкової зброї.

Все обладнання, яке США та союзники постачали Києву в минулому, але буде дуже потрібним у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа.

Зверніть увагу! США підтримали постачання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів та механіків. Саме держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки, і активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати політику вперед.

Додамо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії. Це перший візит президента до Азії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак напередодні повідомив, що Зеленський на саміті "Великої сімки" в Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом.