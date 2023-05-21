Это подтверждает опубликованный рабочий график главы Белого дома. Более того, известна не только дата, но и время, когда лидеры Украины и США встретятся.
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"В 14:15 (08:15 по киевскому времени – 24 Канал) президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония", – указано в документе.
О чем могут говорить Зеленский и Байден
СМИ пишут, что Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским может объявить многомиллионную военную помощь Украине. Речь идет о новом пакете помощи от США на сумму 375 миллионов долларов.
Пакет будет включать больше:
- артиллерийских снарядов,
- бронетехники и противотанкового оружия
Все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но потребуется в месяцы тяжелых боев, которые ожидаются этой весной и летом.
Добавим, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию. Это первый визит президента в Азию с самого начала полномасштабного вторжения России. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.