Попри те, що ще нещодавно пропагандисти демонстрували, як "вільно" очільник Кремля катається за кермом автомобіля в окупованому Маріуполі та нібито зустрічається з місцевими жителями. Все ж, манія близькості з людьми у диктатора є. Або у двійників Путіна різні фетиші.

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Співрозмовники запитують у Путіна, як близько вони можуть сісти

На відео з останніх зустрічей Путіна з підлеглими видно, як один із них взяв біля столу стілець і тягне ближче до свого співрозмовника – диктатора, водночас поглядаючи на нього, мовляв, чи достатня вже відстань, чи можна підійти ближче.

Власне, Путін таки сказав "Досить", коли відстань стала допустимою. Тож, про асоціальність Путіна його підлеглі вочевидь ознайомленні і діють так, аби не розізлити свого царя.

Путін сам визначає, як близько сідати співрозмовнику: відео

А як же сміливість, як під час візиту у Маріуполь

Цікаво, що у мережі звернули увагу на те, що така поведінка Путіна щонайменше дивна після того, як той приїхав у окупований Маріуполь.

Путін, який тільки недавно бадьоро розтинав Маріуполем і тиснув руку місцевим жителям, тепер чомусь знову наказує черговому підлеглому сидіти за величезним столом на відстані кількох метрів,

– прокоментував відео український журналіст, блогер Денис Казанський.

До слова, довгі столи Путін полюбляє уже давно. Він також проводив перемовини і зі світовими лідерами за подібним, зокрема із президентом Франції Макроном, чим спровокував хвилю жартів та мемів. Але якщо тоді таку поведінку Путіна можна було принаймні виправдати коронавірусними обмеженнями, то що з Путнім зараз – невідомо.