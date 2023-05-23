Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, Китай играет серьезно, и его нужно воспринимать соответственно. Подобное мнение о роли Пекина выразил журналист Алексей Печий.

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"Китай таким образом демонстрирует свою великодержавную самостоятельность. Мол, "нам здесь не должны указывать, что и как делать". Они похоже реагировали на другие звучавшие ранее предложения", – пояснил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что Пекин начал свою мирную миссию и будет ее продолжать. Однако не стоит ожидать скорых результатов – их будет очень трудно достичь.

Китай может сдерживать Россию

В заявлениях "Большой семерки" на Китай возлагают определенные ожидания. Он может по крайней мере сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий, если не давить на нее.

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Украина имеет дипломатический тыл

"Запад демонстрирует поддержку "формулы мира" Зеленского. И это важно для нас. Мы имеем крепкий тыл и в военно-техническом смысле, и в дипломатическом", – отметил Фесенко.

Политолог добавил, что поэтому не может быть ситуации, когда Китай или кто-нибудь еще будет навязывать какие-то свои мирные предложения. Украина будет отстаивать свои позиции.

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