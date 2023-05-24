Новые экономические соглашения между Китаем и Россией уже подписаны, несмотря на критику Запада, – Reuters

Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил Китай и две страны подписали соглашения об углублении экономического сотрудничества. Там он заявил, что отношения между Пекином и Москвой как никогда крепкие.

Соглашение было подписано в Пекине 23 мая. Новые договоры помощник премьера Китая Ли Цян и Мишустин подписали вскоре после саммита G7, где тесные отношения между Китаем и Россией не были тепло приняты Западом.

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Какие соглашения подписали Китай и Россия

Война в Украине продолжается уже второй год, и Россия все сильнее чувствует давление западных санкций, именно поэтому она начинает сильнее полагаться на сотрудничество с КНР. Только за апрель 2023 года уровень экспорта китайской продукции в Россию вырос на 153% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.

– сообщил Мишустин во время визита в Пекин.

Согласно соглашениям, Россия планирует еще сильнее углубить сотрудничество с Китаем в сферах спорта, экспорта сельскохозяйственных товаров и торговли услугами.

"Китай готов сотрудничать с Россией для реализации совместного сотрудничества между двумя странами, и продвижение прагматичного сотрудничества в разных сферах может вывести его на новый уровень", – заявил помощник премьер-министра Китая Ли Цян.

Ожидается, что в этом году из-за подписанных соглашений российские энергетические поставки в Китай вырастут на 40%. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев уже сообщал ранее, что углубление отношений с Китаем является стратегическим курсом Москвы.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Михаил Мишустин – важнейший российский чиновник, посетивший Китай. Во время визита в Пекин российский премьер-министр встречался не только с Ли Цяном, но и с Си Цзиньпином. Напомним, в марте 2023 года Си Цзиньпин приезжал с визитом в Москву и проводил переговоры со своим "дорогим другом" Путиным.

После упреков Запада в неуместности усиления отношений между странами на фоне вторжения России в Украину Си Цзиньпинь заявил, что отношения их стран не нарушают международных норм, а Китай имеет право сотрудничать с тем, кем пожелает. Также китайский президент заявил, что отношения между КНР и Россией не касаются третьих стран, в том числе Украины.

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