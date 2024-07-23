Що може змусити Китай відмовитися від Росії: відповідь ексглави МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав у Китай, аби обговорити з китайським колегою Ван Ї шлях до справедливого миру. Проте станом на сьогодні навряд вдасться досягти швидкої зміни позиції Пекіну щодо Кремля.

Китай зацікавлений у тому, щоб Росія залежала від нього та стала економічним васалом. Також, з огляду на наявність ядерної зброї у країни-агресорки, міністр закордонних справ у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко сказав 24 Каналу, що Москва та Пекін можуть формувати "вісь зла" та вести боротьбу із Заходом.

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"Тому знайти аргументи, які можуть перебити цю глобальну концепцію, як на мене, є доволі складним завданням", – наголосив ексміністр закордонних справ.

За якої умови Китай може змінити позицію

Володимир Огризко зазначив, що щойно Росія почне програвати на полі бою, а путінський режим похитнеться, тоді позиція Китаю кардинально зміниться.

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Оскільки Пекіну цікаво повернутися до своїх історичних кордонів. У країні вже десятиліттями малюють карти, на яких деякі російські території позначені як китайські, що зрештою є правдою. Далі відкриваються шалені можливості для освоєння Сибіру на Схід від Уральських гір.

За таких обставин, Китай швидко зорієнтується і запропонує, імовірно, знайти якусь формулу співпраці із Заходом, щоб попрацювати вже на постросійській території. Допоки цього не станеться, не бачу причин, які б змусили Китай відмовитися від ослабленого, другорядного, залежного, але партнера, з яким вони можуть працювати спільно проти Заходу,

– підкреслив Огризко.