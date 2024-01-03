Сі Цзіньпін написав Байдену листа з пропозицією "мирного співіснування", – Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін написав президенту США листа. Він заявив, що їхні країни мають прагнути до "мирного співіснування".

У відповідь Байден також відправив лідеру КНР листа. Це свідчить про те, що дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.

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Що Сі написав Байдену

У новорічному листі в пам'ять про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США 1 січня 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що "протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини переживали злети і падіння, однак загалом рухалися вперед, що не тільки підвищило добробут обох народів, але й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню".

Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру,

– написав президент Китаю.

Сі Цзіньпін нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. За його словами, відтоді відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню".

Байден очікує на зустріч з лідером Китаю

Джо Байден теж надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа. У ньому він зазначив, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.

Він додав, що з нетерпінням чекає на розвиток прогресу, досягнутого попередниками.

А також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США і Китаєм,

– написав Байден.

Зазначимо, що нещодавно уряд Китаю оголосив низку заходів для підтримки слабкого відновлення економіки Китаю після пандемії. У телевізійному виступі з нагоди Нового року Сі Цзіньпін заявив, що КНР буде поглиблювати реформи для зміцнення економіки.

Економічні консультанти очікують, що до 2037 року Китай таки випередить США як найбільша економіка світу завдяки подвоєнню ВВП.