Позитивні очікування

У телевізійному виступі з нагоди Нового року Сі Цзіньпін зазначив, що Китай буде поглиблювати реформи для зміцнення довіри до економіки.

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За словами президента, Китай зосередиться на сприянні високоякісному розвитку та збалансуванні розвитку та безпеки належним чином.

Ми повинні всебічно поглибити реформи та відкриття, збільшити довіру до розвитку, посилити економічну активність та докласти більше зусиль для розвитку освіти, науки та технологій, а також виховання талантів,

— зазначив Сі Цьзіньпінь.

Втім, він висловив занепокоєння щодо труднощів, які виникають у діяльності деяких компаній, проблеми з працевлаштуванням та повсякденним життям громадян, а також вплив природних катастроф, таких як повені та землетруси, у деяких регіонах.

Що відбувається з економікою Китаю

Нещодавно уряд Китаю оголосив низку заходів для підтримки слабкого відновлення економіки Китаю після пандемії, яке стримується спадом у сфері нерухомості, ризиками боргів місцевих урядів та повільним глобальним зростанням.

Цікаво! Аналітики прогнозують, що економічне зростання Китаю досягне офіційного цільового показника близько 5% цього року, і очікується, що Пекін збереже цю ж ціль на наступний рік.

Нагадаємо, що економічні консультанти очікують, що до 2037 року Китай випередить США як найбільша економіка світу завдяки подвоєнню ВВП.

На початку цього місяця вищі керівники Китаю провели зустріч і розробили економічні плани на 2024 рік, пообіцявши вжити додаткових кроків для підтримки відновлення. Центральний банк зобов'язався збільшити коригування політики для підтримки економіки та сприяння зростанню цін на тлі знаків зростаючих дефляційних тисків.