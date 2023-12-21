Китай продовжує відігравати роль постачальника товарів-замінників для Росії, попри те, що ризикує своїми тісними економічними зв'язками з багатьма європейськими країнами.

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Так, за перші 11 місяців цього року, товарообіг між Росією та Китаєм – перевищив 200 мільярдів доларів.

Які звʼязки між Китаєм та Росією

Річ у тім, що Росія переорієнтувалася із Заходу на Китай, нині купуючи там усе – від автомобілів до компʼютерних чіпів.

Своєю чергою, Китай купує у Росії нафту і природний газ з великими знижками. Ба більше, у китайських супермаркетах зʼявилися російські цукерки, ковбаси та інші споживчі товари.

Зверніть увагу! Китайський експорт до Росії, за перші 11 місяців цього року, зріс на 69% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас Сі Цзіньпін, лідер Китаю, та президент Росії Володимир Путін, неодноразово публічно демонстрували тісні звʼязки між країнами.

Підтримка і розвиток китайсько-російських відносин - це стратегічний вибір, зроблений обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів,

– сказав пан Сі під час зустрічі в Пекіні в середу з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Китайські чиновники, зі свого боку, наполягають на тому, що Китай повинен мати можливість вільно вести бізнес: не слід змушувати обирати між Росією та Європою.

Яка галузь Китаю отримує найбільшу вигоду від війни

Найбільше виграли від зростання торгівлі з Росією китайські виробники транспортних засобів.

Продажі у Росії допомогли Китаю обігнати Японію у 2023 році як найбільшого світового експортера автомобілів. Тим більше, що Китай транспортує автомобілі до Росії залізницею.

Ніколи раніше ми не бачили, щоб автовиробники з однієї країни так швидко захопили таку велику частку ринку - китайці опинилися у виграші,

– сказав Майкл Данн, автомобільний консультант з Азії в Сан-Дієго.

Як наслідок, за даними GlobalData Automotive, китайські автовиробники захопили 55% російського ринку. До порівняння, у 2021 році їхня частка становила лише 8%.

Цікаво! Німецькі виробники автомобілів, такі як Mercedes-Benz і BMW, були панівними на російському ринку. Проте після початку запровадження санкцій проти Росії – вони покинули ринок.

Ймовірно, що активізація купівлі недорогих китайських автомобілів здійснюється родинами, члени якої беруть участь у війни з Україною. Однією з факторів купівлі є виплати в разі загибелі або втрати працездатності, які російський уряд і страхові компанії здійснюють сімʼям російських солдатів.

Отже, як правило, це представники нижчого середнього класу та бідні російські сімʼї.

А що відбувається із будівельною галуззю

Тісні звʼязки Пекіна з Росією стали своєчасним благом для будівельної галузі Китаю, яка перебуває у кризі після початку епідемії Covid-19. Десятки мільйонів квартир стоять порожніми або недобудованими, а нові проєкти застопорилися.

Тому, деякі робітники з Китаю знаходять роботу на російському кордоні, де до цього року не вистачало залізничних станцій, трубопроводів та інших обʼєктів інфраструктури.

Як Китай обходить санкцій для Росії

США рішуче застерігали Китай від відправки озброєнь до Росії, і поки що не знайшли прямих доказів того, що він це робить. Але деяке обладнання, яке Китай продає Росії, наприклад, безпілотники і вантажівки, а також підсанкційні мікрочипи – мають військове застосування та отримується Китаєм в обхід санкцій.