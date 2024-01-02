Положительные ожидания

В телевизионном выступлении по случаю Нового года Си Цзиньпин отметил, что Китай будет углублять реформы по укреплению доверия к экономике.

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По словам президента, Китай сосредоточится на содействии высококачественному развитию и сбалансированию развития и безопасности должным образом.

Мы должны всесторонне углубить реформы и открытия, увеличить доверие к развитию, усилить экономическую активность и приложить больше усилий для развития образования, науки и технологий, а также воспитания талантов.

– отметил Си Цьзиньпинь.

Впрочем, он выразил обеспокоенность по поводу трудностей, возникающих в деятельности некоторых компаний, проблем с трудоустройством и повседневной жизнью граждан, а также влияния природных катастроф, таких как наводнения и землетрясения, в некоторых регионах.

Что происходит с экономикой Китая

Недавно правительство Китая объявило ряд мер по поддержанию слабого восстановления экономики Китая после пандемии, сдерживаемого спадом в сфере недвижимости, рисками долгов местных правительств и медленным глобальным ростом.

Интересно ! Аналитики прогнозируют, что экономический рост Китая достигнет официального целевого показателя около 5% в этом году и ожидается, что Пекин сохранит эту же цель на следующий год.

Напомним, что экономические консультанты ожидают, что к 2037 году Китай опередит США как крупнейшую экономику мира благодаря удвоению ВВП.

В начале этого месяца высшие руководители Китая провели встречу и разработали экономические планы на 2024 год, пообещав принять дополнительные шаги для поддержки восстановления. Центральный банк обязался увеличить корректировку политики для поддержания экономики и содействия росту цен на фоне знаков растущих дефляционных давлений.