Положительные ожидания
В телевизионном выступлении по случаю Нового года Си Цзиньпин отметил, что Китай будет углублять реформы по укреплению доверия к экономике.
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По словам президента, Китай сосредоточится на содействии высококачественному развитию и сбалансированию развития и безопасности должным образом.
Мы должны всесторонне углубить реформы и открытия, увеличить доверие к развитию, усилить экономическую активность и приложить больше усилий для развития образования, науки и технологий, а также воспитания талантов.
– отметил Си Цьзиньпинь.
Впрочем, он выразил обеспокоенность по поводу трудностей, возникающих в деятельности некоторых компаний, проблем с трудоустройством и повседневной жизнью граждан, а также влияния природных катастроф, таких как наводнения и землетрясения, в некоторых регионах.
Что происходит с экономикой Китая
Недавно правительство Китая объявило ряд мер по поддержанию слабого восстановления экономики Китая после пандемии, сдерживаемого спадом в сфере недвижимости, рисками долгов местных правительств и медленным глобальным ростом.
Напомним, что экономические консультанты ожидают, что к 2037 году Китай опередит США как крупнейшую экономику мира благодаря удвоению ВВП.
В начале этого месяца высшие руководители Китая провели встречу и разработали экономические планы на 2024 год, пообещав принять дополнительные шаги для поддержки восстановления. Центральный банк обязался увеличить корректировку политики для поддержания экономики и содействия росту цен на фоне знаков растущих дефляционных давлений.