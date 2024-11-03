"Хоче припинення боїв" у WSJ розповіли, чому відправка військ КНДР у Росію неприйнятна для Китаю

Відправка військових з КНДР до Росії для участі у війні створює ризики для Китаю та перевіряє межі його можливостей впливати на сусідів, які володіють ядерною зброєю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що за останній рік Кім Чен Ин зробив різкий поворот, приділяючи набагато більше уваги Росії, ніж Китаю.

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Китай хоче бачити припинення бойових дій

За словами WSJ, Пекін часто погоджується з Москвою та Пхеньяном у глобальній політиці. Однак рішення Північної Кореї направити тисячі своїх солдатів на війну проти України ставить Китай перед дилемою.

Головне занепокоєння Пекіна полягає в тому, як участь КНДР у війні може сприяти ще більшому військовому партнерству між США, Західною Європою та їхніми союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Такі партнерства могли б допомогти США знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Директор Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Фен заявив, що розгортання північнокорейських військ у Росії є неприйнятним для Китаю, оскільки країна хоче бачити припинення бойових дій.

Це не тільки вносить нову стратегічну плутанину у війну в Україні, а й сигналізує про розширення війни,

– сказав Чжу Фен.

За його словами, Пекін може побоюватися, що "конфлікт тепер стане міжконтинентальним".

Науковий співробітник Корейського фонду при Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллбах зазначив, що Китай може розглядати пряму підтримку Росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як "червону межу". Однак навіть у такому разі спроби вллади приструнити будь-яку з країн будуть обмежені.

Китай явно зіткнувся з реальністю того, що він втрачає вплив на Пхеньян, тоді як Росія набуває впливу,

– сказав Баллбах.

До слова, раніше в ГУР повідомили, що поблизу кордону з Україною перебувають понад 7 тисяч північнокорейський військових. У розвідці зауважили, що солдатів КНДР було споряджено "по-піхотному".