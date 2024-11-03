"Хочет прекращения боев": в WSJ рассказали, почему отправка войск КНДР неприемлема для Китая

Отправка военных из КНДР в Россию для участия в войне создает риски для Китая и проверяет границы его возможностей влиять на соседей, обладающих ядерным оружием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что за последний год Ким Чен Ын сделал резкий поворот, уделяя гораздо больше внимания России, чем Китаю.

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Китай хочет видеть прекращение боевых действий

По словам WSJ, Пекин часто соглашается с Москвой и Пхеньяном в глобальной политике. Однако решение Северной Кореи направить тысячи своих солдат на войну против Украины ставит Китай перед дилеммой.

Главное беспокойство Пекина заключается в том, как участие КНДР в войне может способствовать еще большему военному партнерству между США, Западной Европой и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие партнерства могли бы помочь США найти союзников в любом потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Директор Института международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн заявил, что развертывание северокорейских войск в России неприемлемо для Китая, поскольку страна хочет видеть прекращение боевых действий.

Это не только вносит новую стратегическую путаницу в войну в Украине, но и сигнализирует о расширении войны,

– сказал Чжу Фэн.

По его словам, Пекин может опасаться, что "конфликт теперь станет межконтинентальным".

Научный сотрудник Корейского фонда при Немецком институте международных отношений и безопасности Эрик Баллбах отметил, что Китай может рассматривать прямую поддержку Россией стратегических вооружений Северной Кореи как "красную черту". Однако даже в таком случае попытки власти приструнить любую из стран будут ограничены.

Китай явно столкнулся с реальностью того, что он теряет влияние на Пхеньян, тогда как Россия приобретает влияние,

– сказал Баллбах.

К слову, ранее в ГУР сообщили, что вблизи границы с Украиной находятся более 7 тысяч северокорейский военных. В разведке отметили, что солдаты КНДР были снаряжены "по-пехотному".