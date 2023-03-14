Такі посередники Україні не потрібні, – Піонтковський про "мирні" зусилля Сі Цзіньпіна

Україна не потребує старань китайської влади для урегулювання українсько-російському питання. До того ж на Китай може активно в цьому плані вплинути США.

Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський - російський публіцист і опозиційний політик зі США. За його словами, рішення про постачання китайського озброєння для Росії викличе агресію американського уряду.

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Україні не потрібні посередники

Андрій Піонтковський наголосив, що не варто перебільшувати посередництво Китаю у війні Росії проти України.

З точки зору товариша Сі, якому здається, що імператорська мантія, яку він нарешті одягнув на себе, дещо ударила в голову,

– пояснив він.

На його думку, в української сторони немає потреби в такому посереднику як очільник Китаю Сі Цзіньпін, як і в інших.

"Вона чітко визначила свої задачі у цій війні – це план Володимира Зеленського з чотирьох пунктів, який двічі був схвалений "Великою сімкою", автоматично ставши "Великою вісімкою" та ультиматумом цього органу вільного та цивілізованого світу", – переконаний опозиціонер.

За його словами, головним пунктом так і залишається повне виведення російських окупаційних військ з усієї території України. Сі Цзіньпін до цього аж ніяк не має відношення.

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Посередництво між іншими країнами

Піонтковський додав, що очільник Китаю досягнув серйозного дипломатичного успіху на днях. Мовиться про посередництво між Іраном і Саудівською Аравією.

Це великий удар по позиціях навіть не стільки США, скільки Ізраїлю на Близькому Сході,

– повідомив він.

Опозиціонер підкреслив, що з часом стане зрозуміло, на скільки це буде серйозним зближенням Ірану та Саудівської Аравії. Поки що існує версія про встановлення дипломатичних відносин.

На його думку, першочергово представників Ірану цікавить питання щодо того, чи домовляться Ізраїль та Саудівська Аравія про те, що у випадку необхідності знищення ядерного іранського потенціалу, він зберігає право прольоту своїх літаків для завдавання удару через повітряний простір Саудівської Аравії.

Китай активізувався не на жарт

Піонтковський розказав, що наразі спостерігається очевидна активність Сі Цзіньпіна на міжнародній політичній арені.

Він якусь відчув смак великої світової політики,

– наголосив він.

Опозиціонер підкреслив, що мирні старання для України – це просто білий шум, про який можна забувати.

"А на скільки він дослухатиметься до Валєрія Герасимова та Ігоря Стрєлкова, і готовий буде замовити серйозну військову допомогу Росії?" – зауважив він.

Зокрема, мовиться про те, що Китай може постачати іранські дрони, літаки, велику кількість боєприпасів та артилерії.

До останнього часу я категорично негативно відповідав на питання, чи готує Пекін якісь серйозні постачання. Цей весь витік я розглядаю як його чергову торгівлю з американцями,

– пояснив він.

На думку Піонтковського, у такий спосіб очільник Китаю натякає США про необхідність іти на серйозні поступки. Втім, ризик, що Сі Цзіньпін все ж зважиться на здійснення військової допомоги Росії, залишається високим.

"Ми чуємо кожного дня дуже жорстокі національні заяви на вищому рівні американської адміністрації про ті заходи, виключно в економічній сфері, дуже болючі для Китаю, які вони приймуть у випадку постачання Росії", – розказав він.

Тож не меншого значення у цій ситуації мають і США.

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