Українці є чужими та небезпечними, – дипломат про "китайський мирний план"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в роковини повномасштабної війни має оголосити свій "мирний план" для України та Росії. За даними New Voice, там є декілька пунктів із формули миру Володимира Зеленського.

Однак, цей мирний план може не сподобатися Україні, адже Китай має свої інтереси. Про це у коментарі 24 Каналу заявив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

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"Китай вважає, що Крим – це, безумовно, міжнародне питання, а Тайвань – це внутрішнє китайське. Тобто, тут є різниця", – заявив він.

Інтереси Китаю

Хара переконаний, що ще одним важливим моментом є те, що Росія, навіть така слабка, дуже потрібна Китаю. Оскільки США доводиться витрачати свої ресурси й на Китай, і на Росію. Через це Китай не хоче, щоби Росія програла війну.

І, безумовно, це було б справедливим, щоби повернулася вся територія, бо Україна не хоче окуповувати російські території. Якби Китай був би неупередженим в цьому конфлікті, вони хотіли б саме цього,

– розказав дипломат.

Експерт Центру оборонних стратегій зазначив, що Китай постійно критикує та майже використовує ту саму риторику проти НАТО, оскільки США та їхні союзники в регіоні теж групуються.

"Щоби протидіяти місії Китаю, яка зростає і є більш загрозливою для країн регіону. І не лише Тайваню", – заявив він.

Китайська риторика

Олександр Хара розповів, що китайці захоплюють острови у Південно-Китайському морі, мілітаризують їх для того, щоби потім висувати вимоги й змінювати кордони. Однак, не так, як це передбачено прецедентами чи як записано в Конвенції з міжнародного морського права.

"Вони хочуть зробити все так само, нахабно, як свого часу росіяни хотіли поділити Азовське море, Керченську протоку і Чорне море. Безумовно, це є неприйнятним", – сказав він.

Хара зауважив, що ці інтереси Китай відстоює під "дипломатичною та дружньою риторикою". Мовляв, їм не хочеться, щоби повторювався конфлікт.

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Риторика китайська така, що є країни, які "підбурюють" або "підкидають хмизу в це багаття в Україні", поставляючи зброю,

– додав він.

Дипломат вважає, що Китай порівнює США і європейських союзників із "шкідливими силами", які "хочуть продовження конфлікту і є незацікавленими в тому, щоби цей конфлікт швидко припинився". Мовляв, "Росія вторглася і вбиває українців, порушила міжнародне право – це так собі, а погані, власне, ті, хто допомагає Україні захищати себе".

Чи сподобається "мирний план" Росії

Експерт Центру оборонних стратегій припустив, що через це пропозиція Китаю буде навряд чи цікава Україні. Водночас її не може прийняти Росія, адже для Путіна програш війни й звільнення всіх українських територій, і передусім Криму, буде означати кінець його режиму і територіальної цілісності країни-агресорки.

"Сили, які там є, суперечності, і фашисти відверті, імперіалісти, й інші будуть змагатися за владу. Побачать, що Путін не є таким стратегічним лідером, який все розраховує. Він зробив велику помилку", – зазначив він.

Олександр Хара переконаний, що вторгненням в Україну російський диктатор пришвидшив розпад Росії, який і так був неминучим.

"Чужі та небезпечні"

Дипломат заявив, що ми не можемо ображатися на Китай, адже кожна країна керується власними інтересами.

"Як може комуністична країна, яка не визнала злочинів власного комуністичного режиму проти власного народу, може об’єктивно чи з симпатією дивитися на Україну, яка хоче бути вільною?" – зауважив він.

Олександр Хара зазначив, що в ідеологічному плані для китайців українці є чужими та небезпечними, оскільки Україна дала поштовх об’єднатися Заходу та НАТО. А це не те, що було потрібно Китаю.

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