Про це президент заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє 24 Канал. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна послала чіткий сигнал Китаю про бажання комунікувати.

Зверніть увагу У МЗС різко відповіли на закиди Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України

Позитивний сигнал від Китаю

Володимир Зеленський відзначив, що ознайомлений із загальними питаннями китайської ініціативи, проте повного документа з пропозиціями від Пекіна він не бачив.

Зараз дуже рано ставити діагноз цьому документу, і я вважаю, що в цілому те, що Китай почав говорити про Україну і пішли якісь сигнали – це дуже непогано. Для нас важливо, щоб усі держави, бажано, були на нашому боці, на боці справедливості, але те, що Китай вже про це говорить – це вже якісь перші кроки, це дуже непогано,

– наголосив Зеленський.

Водночас глава держави акцентував, що про якісь конкретні висновки можна буде говорити тільки після детального ознайомлення із пропозиціями Пекіна, адже буде зрозуміло, що вони пропонують.

Також Володимир Зеленський переконаний, що Україні потрібна зустріч з Китаєм, натякаючи на діалог з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За словами президента, наші дипломати передали китайським колегам відповідний сигнал.

Цікаво! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодних прямих контактів Володимира Зеленського та сі Цзіньпіна не було. Глава МЗС Дмитро Кулеба в одному з інтерв'ю заявляв про те, що були спроби організувати телефонну розмову лідерів України та Китаю, однак поки безрезультатно.

Про які "мирні ініціативи" йдеться