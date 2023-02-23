На інформацію МЗС Китаю про те, що зброя, яку США постачають до України, нібито часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах, відреагував речник українського МЗС Олег Ніколенко, пише 24 Канал.

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У МЗС заявили, що Україна контролює використання зброї

Ніколенко наголосив, що Київ категорично відкидає "інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України".

Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї,

– заявив Ніколенко.

Він зазначив, що Росія вкладає значні зусилля в розповсюдження дезінформації, щоб підривати міжнародну підтримку України військової допомоги.

МЗС України закликає китайську сторону дотримуватися лише фактів і не ставати інструментом в руках російської пропаганди.

Китай може постачати зброю Росії