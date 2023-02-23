Об этом президент заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает 24 Канал. В то же время Владимир Зеленский заметил, что Украина послала четкий сигнал Китаю о желании коммуницировать.

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Положительный сигнал Китая

Владимир Зеленский отметил, что знаком с общими вопросами китайской инициативы, однако полного документа с предложениями от Пекина он не видел.

Сейчас очень рано ставить диагноз этому документу, и я считаю, что в целом то, что Китай начал говорить об Украине и пошли какие-то сигналы – это очень неплохо. Для нас важно, чтобы все государства, желательно, были на нашей стороне, на стороне справедливости, но то, что Китай уже об этом говорит – это уже первые шаги, это очень неплохо,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что о каких-то конкретных выводах можно будет говорить только после детального ознакомления с предложениями Пекина, ведь будет понятно, что они предлагают.

Также Владимир Зеленский убежден, что Украине нужна встреча с Китаем, намекая на диалог с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам президента, наши дипломаты передали китайским коллегам ответный сигнал.

Любопытно! С начала полномасштабного вторжения России в Украину никаких прямых контактов Владимира Зеленского и Си Цзиньпина не было. Глава МИД Дмитрий Кулеба в одном из интервью заявлял о том, что предпринимались попытки организовать телефонный разговор лидеров Украины и Китая, однако пока безрезультатно.

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