Китайці отримають приз – Тайвань або Сибір, – Піонтковський про крах режиму Путіна
Джерело:24 канал
У міністерстві закордонних справ Китаю публічно підтримали ідею Росії щодо "забезпечення безпеки й стабільності" в Європі. У разі війни Путіна з країнами Заходу, китайці отримають величезний приз.
Мовиться про території, в яких вони зацікавлені. Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.
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"У випадку війни Росії проти США, у будь-якому випадку китайці отримають величезний приз – Тайвань або Сибір на вибір", – наголосив Піонтковський.
Китай підтримав Росію
Зазвичай китайці дуже обережні у своїх політичних висловлюваннях. Однак у МЗС Китаю прямо заявили, що підтримують пропозиції Росії. Водночас окупованого Криму частиною путінської держави вони теж не визнали.
За словами російського публіциста, у такий спосіб Китай підштовхнув російську верхівку до більш рішучих дій. Офіційному Кремлю це додало сміливості.
Китайці дуже зацікавлені в максимально гострому зіткненні довкола України, Росії і США,
– зауважив Піонтковський.
Це можна пояснити тим, що ситуація може мати 2 результати. Але в будь-якому з них, Китай може отримати зиск.
Перший варіант – малоймовірний, якщо США цілком зрадять Україну. Тоді російська агресія закінчиться успіхом, а Китай одразу й без зусиль заволодіє Тайванем.
Більш ймовірним є другий варіант, коли режим Володимира Путіна зазнає краху. У цій ситуації в Росії виникне нестабільність, і Китай швидко зможе забрати собі території, на які давно зазіхає – від Владивостока до озера Байкал.
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Зовнішня політика Росії та Китаю: що відомо
- Володимир Путін переконаний, що чинні стосунки Росії та Китаю є справжнім зразком у 21 столітті.
- Демократія, якою хвалився Сі Цзіньпін, зазнала першої поразки. Гонконг проігнорував вибори до місцевого парламенту, які відбулися за законами Китаю.
- Китай образився на саміт за демократію, у якому взяв участь Джо Байден. Прихильники Сі Цзіньпіна, як і фанати Володимира Путіна вважають, що США намагаються об’єднати країни для протистояння диктатурам.