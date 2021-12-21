Китайцы получат приз – Тайвань или Сибирь, – Пионтковский о крахе режима Путина

В Министерстве иностранных дел Китая публично поддержали идею России по "обеспечению безопасности и стабильности" в Европе. В случае войны Путина со странами Запада, китайцы получат огромный приз.

Речь идет о территориях, в которых они заинтересованы. Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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"В случае войны России против США, в любом случае китайцы получат огромный приз – Тайвань или Сибирь на выбор", – подчеркнул Пионтковский.

Китай поддержал Россию

Обычно китайцы очень осторожны в своих политических высказываниях. Однако в МИД Китая прямо заявили, что поддерживают предложения России. В то же время оккупированного Крыма частью путинского государства они тоже не признали.

По словам российского публициста, таким образом Китай подтолкнул российскую верхушку к более решительным действиям. Официальному Кремлю это придало смелости.

Китайцы очень заинтересованы в максимально остром столкновении вокруг Украины, России и США,

– заметил Пионтковский.

Это можно объяснить тем, что ситуация может иметь 2 результата. Но в любом из них, Китай может получить выгоду.

Первый вариант – маловероятен, если США полностью предадут Украину. Тогда российская агрессия закончится успехом, а Китай сразу и без труда завладеет Тайванем.

Более вероятным является второй вариант, когда режим Владимира Путина терпит крах. В этой ситуации в России возникнет нестабильность, и Китай быстро сможет забрать себе территории, на которые давно посягает – от Владивостока до озера Байкал.

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