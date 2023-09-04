У Києві чоловік закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати

У столиці затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру відносно 12-річного хлопчика. Це сталося у кабінці громадської вбиральні.

Зловмисник закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати. Однак завдяки небайдужим громадянам, які почули крик дитини, чоловіка затримали.

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Як стало відомо, до поліції надійшло повідомлення про розпусні дії невідомого чоловіка відносно 12-річного хлопчика у громадській вбиральні на території парку "Партизанська слава". На місце одразу прибули правоохоронці.

Виявилось, що хлопчик разом з батьками відпочивав у парку. Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. У цей час за ним зайшов невідомий чоловік, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати.

На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та згодом передав правоохоронцям.

Тепер 43-річному киянину повідомили про підозру за статтею про замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Наразі суд вирішує питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.



Поліція затримала педофіла / фото правоохоронців

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