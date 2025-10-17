Зранку в п'ятницю, 17 жовтня, в низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Обмеження торкнулися, зокрема, Києва та області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Чи відключатимуть світло у Києві?

За розпорядженням "Укренерго" у Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії.

Енергетики додали, що про всі зміни споживачів оперативно інформуватимуть у телеграм-каналі ДТЕК.

Довідка. У випадку запровадження аварійних відключень попередити заздалегідь про їх застосування немає можливості.

Варто зазначити, що екстрені відключення запровадили й у низці інших регіонів. Зокрема, це стосується Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?