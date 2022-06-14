У Києві перевірили якість води: інформація про холерну паличку – фейк

Якість води в Киві відповідає санітарним нормам. Тож, інформація про паличку холери не відповідає дійсності.

У Київводоканалі спростували інформацію про те, що водопровідна вода може бути небезпечною.

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Що цьому передувало

У мережі розповсюджували фейкову інформацію про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. У дописах зазначали, мовляв, навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі потрібно кип'яченою водою.

У "Київводоканалі" запевнили, що ця інформація НЕ відповідає дійсності і, ймовірно, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

Якість води в Києві перевірили – вона відповідає нормам

Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна,

– йдеться у повідомленні Київводоканалу.

"Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку.

Подібні фейки з'явились також в Одесі та Миколаєві

40% води у Києві знезаражується без використання хлору, більш сучасними реагентами.

Російська пропаганда поширює фейки, що в Одесі та Миколаєві відбулися спалахи холери, щоб приховати випадки захворювання в тимчасово окупованому Маріуполі.

Зауважимо, що холера – це бактеріальна інфекція, яку викликає бактерія Vibrio cholerae. Найчастіше джерелом хвороби є вода або їжа, заражена холерними бактеріями. При цьому інфекція не передається безпосередньо від однієї людини до іншої, тому заразитися через випадковий контакт з інфікованим не можна.

Мета Росії одна – дестабілізувати ситуацію в Україні

Загалом Росія поширює в мережі фейки, які, ймовірно, мали б допомогти їй реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені. Так, один із нових фейків стосується "біологічної провокації з боку Одеської ОВА та ЗСУ".

Зокрема, у телеграм-каналі міноборони Росії з'явилася публікація про те, що нібито "ЗСУ готують провокацію з метою звинувачення російських військових у завданні ударів по небезпечних об'єктах".

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