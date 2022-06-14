В Киеве проверили качество воды: информация о холерной палочке – фейк
Источник:КГГА
Качество воды в Киве отвечает санитарным нормам. Так что информация о палочке холеры не соответствует действительности.
В Киевводоканале опровергли информацию о том, что водопроводная вода может быть опасна.
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Что этому предшествовало
В сети распространяли фейковую информацию о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде. В сообщениях указывали, мол, даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи нужно кипяченой водой.
В "Киевводоканале" заверили, что эта информация не соответствует действительности и, вероятно, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.
Качество воды в Киеве проверили – она соответствует нормам
Качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна,
– говорится в сообщении Киевводоканала.
"Киевводоканал" снабжен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы водоподготовки происходят в установленном порядке.Обратите внимание! 40% воды в Киеве обеззараживается без использования хлора более современными реагентами.
Подобные фейки появились в Одессе и Николаеве.
Российская пропаганда распространяет фейки, которые в Одессе и Николаеве произошли вспышки холеры , чтобы скрыть случаи заболевания во временно оккупированном Мариуполе.
Заметим, что холера – это бактериальная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Чаще источником болезни является вода или пища, зараженная холерными бактериями. При этом инфекция не передается непосредственно от одного человека к другому, поэтому заразиться из-за случайного контакта с инфицированным нельзя.
Цель России одна – дестабилизировать ситуацию в Украине
В целом Россия распространяет в сети фейки, которые, вероятно, должны помочь ей реабилитироваться в глазах своих граждан и взорвать имидж Украины на международной арене. Так, один из новых фейков касается "биологической провокации со стороны Одесской ОВД и ВСУ".
В частности, в телеграмм-канале минобороны России появилась публикация о том, что якобы "ВСУ готовят провокацию с целью обвинения российских военных в нанесении ударов по опасным объектам".