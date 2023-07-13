Ніякого Пушкіна і Маяковського: у Києві перейменували ще 14 об'єктів

У Києві міська влада перейменувала 14 об'єктів. Під декомунізацію потрапили вулиці, провулки, сквери та парки.

Заступник Віталія Кличка, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що змінили назви тих об'єктів, які були пов'язані з Росією або її сателітами. Варто зауважити, що у травні у столиці перейменували три станції метро.

Дивіться також Парку Горького в Харкові більше немає: що ще перейменували в місті

У Києві перейменували 14 об'єктів

Міська влада 13 липня на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів перейменувала у Києві 14 об'єктів:

у Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

у Шевченківському:

парк імені Олександра Сергійовича Пушкіна – парк імені Івана Багряного;

сквер імені Валерія Чкалова – сквер Літературний;

у Деснянському:

провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

у Дніпровському:

вулиця Травнева – вулиця Качина;

вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

у Оболонському:

вулиця Совхозна – вулиця Дунайська.

Секретар Київської міської ради зауважив, що Росія десятиліттями нав'язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості.

Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов'язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим,

– заявив заступник міського голови Києва.

На "Батьківщині-матері" нарешті змінять радянський герб на Тризуб

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня дозволила відремонтувати щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що тризуб на "Батьківщині-матері" замінить старий радянський герб.

Замовив будівництво – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи почнуться найближчим часом. Перед цим Мінкульт показав, як виглядатиме "Батьківщина-мати" з Тризубом.

"Батьківщина-мати" позбудеться радянського герба: дивіться відео