Никакого Пушкина и Маяковского: в Киеве переименовали еще 14 объектов
Источник:Киевский городской совет
В Киеве городские власти переименовали 14 объектов. Под декоммунизацию попали улицы, переулки, скверы и парки.
Заместитель Виталия Кличко, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что сменили названия тех объектов, которые были связаны с Россией или ее сателлитами. Следует заметить, что в мае в столице переименовали три станции метро.
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В Киеве переименовали 14 объектов
Городские власти 13 июля на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов переименовали в Киеве 14 объектов:
в Дарницком районе:
- сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
- улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
в Шевченковском:
- парк имени Александра Сергеевича Пушкина – парк имени Ивана Багряного;
- сквер имени Валерия Чкалова – сквер Литературный;
в Деснянском:
- переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
- улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
- улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.
в Днепровском:
- улица Майская – улица Качина;
- улица Минина – улица Александра Лазаревского;
- улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.
в Оболонском:
- улица Совхозная – улица Дунайская.
Секретарь Киевского городского совета отметил, что Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, влиявшие на искажение нашего национального сознания.
Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым,
– заявил заместитель городского головы Киева.
На "Батькивщине-матери" наконец-то сменят советский герб на Трезубец
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) 13 июля разрешила отремонтировать щит монумента "Батькивщина-мать" в Киеве.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что трезубец на "Батькивщине-матери" заменит старый советский герб.
Заказал строительство – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Работы начнутся в ближайшее время. Перед этим Минкульт показал, как будет выглядеть "Родина-мать" с Трезубцем.
"Родина-мать" избавится от советского герба: смотрите видео