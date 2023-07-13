Никакого Пушкина и Маяковского: в Киеве переименовали еще 14 объектов

В Киеве городские власти переименовали 14 объектов. Под декоммунизацию попали улицы, переулки, скверы и парки.

Заместитель Виталия Кличко, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что сменили названия тех объектов, которые были связаны с Россией или ее сателлитами. Следует заметить, что в мае в столице переименовали три станции метро.

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В Киеве переименовали 14 объектов

Городские власти 13 июля на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов переименовали в Киеве 14 объектов:

в Дарницком районе:

сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

в Шевченковском:

парк имени Александра Сергеевича Пушкина – парк имени Ивана Багряного;

сквер имени Валерия Чкалова – сквер Литературный;

в Деснянском:

переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

в Днепровском:

улица Майская – улица Качина;

улица Минина – улица Александра Лазаревского;

улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

в Оболонском:

улица Совхозная – улица Дунайская.

Секретарь Киевского городского совета отметил, что Россия десятилетиями навязывала свои нарративы, влиявшие на искажение нашего национального сознания.

Сейчас совместными усилиями вместе с жителями столицы проводим комплексный процесс дерусификации в столице. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым,

– заявил заместитель городского головы Киева.

На "Батькивщине-матери" наконец-то сменят советский герб на Трезубец

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) 13 июля разрешила отремонтировать щит монумента "Батькивщина-мать" в Киеве.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что трезубец на "Батькивщине-матери" заменит старый советский герб.

Заказал строительство – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Работы начнутся в ближайшее время. Перед этим Минкульт показал, как будет выглядеть "Родина-мать" с Трезубцем.

"Родина-мать" избавится от советского герба: смотрите видео