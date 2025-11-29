У Києві прогриміли вибухи: росіяни тероризують "Кинджалами" та крилатими ракетами

Російські загарбники розпочали масовану атаку на Київ у ніч проти 29 листопада. Окупанти продовжили терор уранці та залучили ракети.

Про це пише 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Що відомо про атаку на столицю?

Міський голова розповів про роботу сил ППО у столиці під час масованої атаки ворога.

Масована атака на столицю триває. Не залишайте укриттів,

– зазначив Кличко.

За даними моніторингових ресурсів, російські окупанти використали 4 ракети з 4 винищувачів МіГ-31К для терору Київщини.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракети на Київ із заходу та півдня. Водночас ворожі цілі зафіксували на Вінниччині.

Які наслідки обстрілу Києва?