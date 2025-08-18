Вранці 18 серпня у Подільському районі Києва вибухнуло авто, пофарбоване під військове. Внаслідок цього є постраждалий. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Що відомо про вибух автомобіля у Києві 18 серпня?

На парковці біля житлового будинку у Подільському районі Києва пролунав вибух. Він стався на пасажирському сидінні авто. Машина пофарбована під військову.

За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився,

– написали в КМДА.

Уже о 08:45 поліція Києва повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини вибуху у Подільському районі. Попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу.

У Києві вибухнув автомобіль / Фото поліції

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики й інші профільні служби.