Пізніше правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ним виявився завербований росіянами 22 річний мешканець Запорізької області, який мав судимість, передає 24 Канал.

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Хто був в автомобілі

Саме цей молодик, за даними слідства, заклав вибуховий пристрій під сидіння автомобіля Opel.

Відомо, що чоловік, який перебував за кермом, вижив. Йому надається необхідна медична допомога.

Спершу у мережі припускали, що замах було скоєно на військовослужбовця. Пізніше у прокуратурі уточнили, що в Opel окупанти підірвали цивільного – працівника підприємства, яке займається оборонними замовленнями.

До слова, СБУ затримала 17-річного агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по Києву. Хлопець виконав 8 розвідувальних завдань на замовлення спецслужб ворога. Він отримував координати потенційних цілей, серед яких були енергооб'єкти та об'єкти ППО, для фіксації їхнього технічного стану.

Агента затримали неподалік військового управління ЗСУ, де він готував "агентурний звіт". Хлопцю загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.