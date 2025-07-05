Позже правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался завербованный россиянами 22 летний житель Запорожской области, который имел судимость, передает 24 Канал.

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Кто был в автомобиле

Именно этот молодой человек, по данным следствия, заложил взрывное устройство под сиденье автомобиля Opel.

Известно, что мужчина, который находился за рулем, выжил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сначала в сети предполагали, что покушение было совершено на военнослужащего. Позже в прокуратуре уточнили, что в Opel оккупанты взорвали гражданского – работника предприятия, которое занимается оборонными заказами.

К слову, СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ, который корректировал ракетно-дронные атаки России по Киеву. Парень выполнил 8 разведывательных заданий по заказу спецслужб врага. Он получал координаты потенциальных целей, среди которых были энергообъекты и объекты ПВО, для фиксации их технического состояния.

Агента задержали недалеко от военного управления ВСУ, где он готовил "агентурный отчет". Парню грозит пожизненное заключение за государственную измену.