Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Одесской области.

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Что известно о взрыве в Одессе

На спецлинию 102 утром 5 июля поступило сообщение о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской в Одессе.

По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь,

– рассказали полицейские.

В то же время в местных телеграмм-каналах распространяют видео с места происшествия и заявляют, что якобы человек, который садился в авто во время взрыва – военнослужащий. Впрочем, официально это не подтверждали.

Предположительно, кадры с места происшествия в Одессе: смотрите видео очевидцев

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы, а правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.