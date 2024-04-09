"Не конкурентні надра": у Києві відбувся круглий стіл з "антимонопольних викликів"

У столиці відбувся круглий стіл "Не конкурентні надра. Антимонопольні виклики видобувної галузі". Змови між учасниками на аукціонах Держгеонадр набули масового явища. Антимонопольний комітет розслідує справи щодо можливого порушення конкуренції під час щонайменше 40 таких аукціонів.

Національне багатство – наші надра. Та через недобросовісні дії деяких надрокористувачів Україна вочевидь недоотримує мільярди гривень. І це під час війни, коли першою чергою всі сили мають спрямовуватись на наповнення бюджету країни. Причини змов та їхні наслідки обговорювали учасники ринку та представники держави на круглому столі "(Не) Конкурентні надра. Антимонопольні виклики видобувної галузі".

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"Ми говоримо про це сміливо"

Як приклад, одна з небагатьох таких справ, яка набула широкого резонансу: змова між учасниками на п’яти аукціонах з продажу спецдозволів на видобування глин на Закарпатті. Переможцями стали два підприємства харківської керамічної групи "Голден Тайл". АМКУ визнав факти змов та оштрафував компанії. Прокуратура вимагає скасувати їм нечесно придбані дозволи.

Певний час тому відбулась змова і ми говоримо про це сміливо. Вона була виявлена нашими юристами ця змова, за допомогою ідентифікації ір-адрес, з яких відбувалась торгівля учасниками аукціону та шляхом виявлення фінансових операцій з приводом надання один одному фінансової допомоги. Відповідно, нашими юристами спрямовані були звернення до антимонопольного комітету,

– розповів голова ГО "Геологія України" Вадим Вайцишух.

Круглий стіл з "антимонопольних викликів": дивіться відео

Один з небагатьох випадків, коли держава відгукнулась

За словами представника громадської організації, цей кейс – один з небагатьох, коли держава відгукнулась на запит громадськості. А подача позовів стала можливою після того, як у вересні 2023 року АМКУ визнав змови та оштрафував компанії "Голден Тайл".

"Держава завжди зацікавлена, щоб будь-які тендери, закупівлі відбувалися чесно, конкурентно. Конкурентно - це означає, що учасники будуть давати найкращу ціну, відповідно комітет моніторить, спостерігає і доказує, що такі змови неприйнятні для держави, відповідно, порушники несуть відповідальність, яка передбачена законодавством, а вона є достатньо серйозна", – сказав начальник управління розслідувань антиконкурентних узгоджених дій АМКУ Микола Смок.

Нині справа застрягла на стадії судового провадження

Наразі значних просувань справи не відбувається, стверджують представники громадської організації.

На жаль, це процес не швидкий. На нього впливають як кількість поданих документів сторонами, так і повітряні тривоги… На результати судового розгляду впливають якість та факти, які встановлені АМКУ. Тому, зважаючи на те, що є позитивні рішення ВС, так і судів нижчих інстанцій за результатами отриманих матеріалів АМКУ, на мою думку перспектива таких справ є позитивною,

– каже заступник начальника відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Ігор Кучер.

Держава може недоотримати мільярди гривень

За оцінками учасників ринку, в результаті таких змов втратити спецдозволи можуть десятки переможців аукціонів Держгеонадр. Водночас через змови держбюджет може не доотримати мільярди гривень. Попри наявну проблему, держава фактично нічого не робить для того, щоб унеможливити змови.

Єдиний шлях нині – відкриття справ Антимонопольним комітетом, подача в суд прокуратурою в інтересах держави. Ці ж процеси нині затягують на роки.