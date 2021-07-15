Ймовірно, через спеку: у Києві за кермом тролейбуса помер водій – фото

Тролейбус раптово зупинився на перехресті вулиць Вишгородської та Мостицької у Подільському районі Києва зранку 15 липня. Як з'ясувалося, водію стало зле.

Момент втрати свідомості чоловіком побачив рятувальник Київської служби порятунку, який у цей час йшов на роботу. Він викликав швидку та намагалися реанімувати постраждалого.

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За життя водія боролися понад пів години, але зробити ані боєць КАРС, ані медики нічого не змогли.

Причини смерті невідомі



Врятувати водія тролейбусу не змогли / Фото КАРС

Як зазначили у коментарі 24 каналу в поліції Києва, про смерть водія громадського транспорту вони дізналися близько 9:20 15 липня.

За попередніми даними, чоловіку, який перебував за кермом тролейбусу маршруту №18, стало зле та він втратив свідомість.

На місці події працювали слідчі, які кваліфікували подію за статтею про умисне вбивство із приміткою про раптову смерть.

Причини, через які помер чоловік, з'ясовуватимуть судмедексперти. Після розтину та їх висновків правоохоронці прийматимуть рішення про закриття кримінального провадження або його продовження.

Чи працювали кондиціонери в салоні тролейбуса, у поліції не знають. У коментарях до дописів у соцмережах мешканці столиці стверджують, що серце водія могло не витримати спеки.

Як діяти, якщо хтось втратив свідомість від спеки

У Київській службі порятунку зазначили, що перш за все для допомоги постраждалому треба викликати швидку. Потім варто зробити наступне:

усунути перешкоди для вільного дихання, забезпечити доступ свіжого повітря, розстебнути комір та розпустити пасок;

побризкати холодною водою на обличчя;

протерти скроні ватою з нашатирним спиртом;

різкими рухами масажувати мізинець лівої руки у напрямі від основи до нігтя, максимально здавлюючи ніготь. Так само масажувати великий палець лівої руки;.

провести масаж мізинця та великого пальця правої руки;

надавити на центр кінчика носу;

здавити мочки вух непритомного кілька разів;

трьома пальцями зробити декілька обертальних рухів в центрі бугру долоні біля великого пальця лівої руки;

продовжувати надання допомоги навіть у випадку приходу до тями до прибуття медиків.