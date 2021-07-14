На щастя дитина не отримала серйозних травм, але перелякалась. Йдеться про автобус на маршруті № 21.

Інший випадок У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини

Водій закрив двері, а пасажири ще не зайшли

Ймовірно, що водій не впевнився, що всі пасажири увійшли до салону і притиснув дверима руку дитині, після чого в грубій формі відповів на зауваження.

Наразі невідомо хто саме був за кермом – у Київпастрансі це з’ясовують й обіцяють розібратися у ситуації. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Будь ласка, зробіть відомим водія маршруту №21. Не встигаючи посадити пасажирів, закрив двері, тим самим травмував руку дитині... На зауваження відповів матами,

– пишуть у телеграм-каналі Troeshka.

Про стан дівчинки

Мати дівчинки, Олена у коментарі для "Сьогодні" розповіла, що дитину водили до лікаря. "Є синяк на руці. Слава Богу без забитого місця. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнути", обурюється жінка.