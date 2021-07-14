К счастью, ребенок не получил серьезных травм, но перепугался. Речь идет об автобусе на маршруте № 21.

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Водитель закрыл дверь, а пассажиры еще не зашли

Вероятно, что водитель не убедился, что все пассажиры вошли в салон, и прижал дверью руку ребенку, после чего в грубой форме ответил на замечание.

Пока неизвестно кто именно был за рулем – в Киевпасстрансе это выясняют и обещают разобраться в ситуации. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Пожалуйста, сделайте известным водителя маршрута №21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл двери, тем самым травмировал руку ребенку... На замечание ответил матами,

– пишут в телеграм-канале Troeshka.

О состоянии девочки

Мать девочки, Елена, в комментарии для "Сегодня" рассказала, что ребенка водили к врачу. "Есть синяк на руке. Слава богу, без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнуть", – возмущается женщина.