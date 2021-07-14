Родители мальчика позвонили в ГСЧС. Спасателям пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять с пальца гайку.
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Попросили мальчика так больше не делать
Вместе с медиками чрезвычайники провели беседу с мальчиком и его родителями, чтобы он больше так не делал. К счастью, медицинская помощь не понадобилась, мальчик чувствует себя хорошо.
Другие случаи
Недавно в Киеве группа молодых людей 11 июля снимала видео для страницы в инстаграме. Один парень надел собачий воротник и встал на колени – другой залил в воротник молоко и засыпал хлопьями.
Ранее на сайте 24 канала писали о том, что компания девушек, которые с виду по возрасту едва дотягивают до подростков устроили масштабную гулянку на одном из кладбищ Киева. Родителей за это оштрафуют.